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АНАЛІТИКА

Видатки загального фонду держбюджету за п'ять місяців становили майже ₴1,26 трільйона - Мінфін

12:56 18.06.2024 |

Економіка

 

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету за січень - травень 2024 року становить 1,258 трлн грн, що на 10 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За січень - травень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1257,9 млрд грн, що на 114,7 млрд грн, або на 10 % більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у травні було витрачено 311,6 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у структурі видатків за п'ять місяців цього року найбільше спрямовано: 494 млрд грн - на оплату праці з нарахуваннями, 204 млрд грн - на оплату використання товарів і послуг, 236,6 млрд грн - на соціальне забезпечення, 101,7 млрд грн - на обслуговування державного боргу та 65,3 млрд грн - на трансферти місцевим бюджетам.

Як повідомлялось, за 2023 рік видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1 843,8 млрд грн.
 

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