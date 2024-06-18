Видатки загального фонду держбюджету за п'ять місяців становили майже ₴1,26 трільйона - Мінфін

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету за січень - травень 2024 року становить 1,258 трлн грн, що на 10 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За січень - травень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1257,9 млрд грн, що на 114,7 млрд грн, або на 10 % більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у травні було витрачено 311,6 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у структурі видатків за п'ять місяців цього року найбільше спрямовано: 494 млрд грн - на оплату праці з нарахуваннями, 204 млрд грн - на оплату використання товарів і послуг, 236,6 млрд грн - на соціальне забезпечення, 101,7 млрд грн - на обслуговування державного боргу та 65,3 млрд грн - на трансферти місцевим бюджетам.

Як повідомлялось, за 2023 рік видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1 843,8 млрд грн.