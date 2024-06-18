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АНАЛІТИКА

Японія надасть 188 мільйонів доларів бізнесу України: профінансує передачу технологій

 

Міністерство економіки разом з Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) оголосили про старт грантового проєкту на 188 млн дол з трансферу японських технологій в Україну, який фінансується Японією.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Цей проєкт відкриває можливості для бізнесу отримати грант сумою до 10 млн дол, а загальний бюджет проєкту складає 188 млн дол.

Зазначається, що основною метою проєкту є підтримка відновлення зеленої промисловості та забезпечення довгострокового сталого розвитку України.

Окрім цього він має на меті соціально-економічний вплив і підтримку людей, які постраждали від війни.

План проєкту містить передачу технологій, нарощування потенціалу та спільне створення підприємств у ключових галузях промисловості з високою доданою вартістю.

Сектори, які будуть підтримані в рамках проєкту:

* Agro-tech, ланцюги створення доданої вартості та управління водними ресурсами;

* Виробництво з біомаси та невикористаних продуктів та розвиток циркулярної економіки;

* Цифрова трансформація, активне використання інформаційних технологій, аналітики даних та штучного інтелекту;

* Сталі енергетичні системи, енергозбереження, промислова декарбонізація, управління енергетичною інфраструктурою і пом'якшення та адаптація до кліматичних ризиків;

* Зелений водень/аміак;

* Підвищення продуктивності малих та середніх підприємств та tech-рішення в сфері smart-логістики;

* Med-tech, телемедицина та медичні послуги.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Японія
 

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