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Японія надасть 188 мільйонів доларів бізнесу України: профінансує передачу технологій
23:42 17.06.2024 |
Міністерство економіки разом з Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) оголосили про старт грантового проєкту на 188 млн дол з трансферу японських технологій в Україну, який фінансується Японією.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Цей проєкт відкриває можливості для бізнесу отримати грант сумою до 10 млн дол, а загальний бюджет проєкту складає 188 млн дол.
Зазначається, що основною метою проєкту є підтримка відновлення зеленої промисловості та забезпечення довгострокового сталого розвитку України.
Окрім цього він має на меті соціально-економічний вплив і підтримку людей, які постраждали від війни.
План проєкту містить передачу технологій, нарощування потенціалу та спільне створення підприємств у ключових галузях промисловості з високою доданою вартістю.
Сектори, які будуть підтримані в рамках проєкту:
* Agro-tech, ланцюги створення доданої вартості та управління водними ресурсами;
* Виробництво з біомаси та невикористаних продуктів та розвиток циркулярної економіки;
* Цифрова трансформація, активне використання інформаційних технологій, аналітики даних та штучного інтелекту;
* Сталі енергетичні системи, енергозбереження, промислова декарбонізація, управління енергетичною інфраструктурою і пом'якшення та адаптація до кліматичних ризиків;
* Зелений водень/аміак;
* Підвищення продуктивності малих та середніх підприємств та tech-рішення в сфері smart-логістики;
* Med-tech, телемедицина та медичні послуги.
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