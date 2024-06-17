Уряд збільшив розмір грантів на розвиток бізнесу для харків'ян - до ₴500 тисяч

Кабінет Міністрів вдвічі збільшив граничну суму грантової допомоги на розвиток бізнесу за програмою «Власна справа», яка є компонентом програми єРобота, для підприємців Харкова і області.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"Відтепер вони можуть отримати допомогу від держави на розвиток бізнесу на суму до 500 тисяч грн. Таким чином уряд стимулює розвиток економіки регіону, який потерпає від системних регулярних обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Уряд вніс ще одну зміну до умов програми «Власна справа», за якою для отримання гранту менше 75 тис. грн фізособам, які ще не зареєструвалися як ФОП, тепер не обовʼязково створювати робоче місце. Відтак підприємці, які отримують гранти від держави, мають виконати такі умови:

- від 50 тис. грн до 75 тис. грн - не обов'язково створювати робочі місця, така умова діє виключно для фізособ, які ще не зареєструвалися, як ФОП;

- від 75 тис. грн до 150 тис. грн - необхідно створити 1 робоче місце для фізособ, які ще не зареєструвалися, як ФОП;

- від 50 тис. грн до 150 тис. грн - необхідно створити 1 робоче місце, це умова для всіх;

- від 150 тис. до 250 тис. - необхідно створити 2 робочих місця для всіх.

"Отримані грантові кошти можна витратити на оренду, обладнання, меблі, програмне забезпечення, маркетинг та рекламу тощо", - додали у профільному відомстві.

Як повідомлялося, урядовий проєкт єРобота є однією зі складових політики «Зроблено в Україні» та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу «Власна Справа», грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств.

Від початку реалізації програми «Власна справа» до неї долучились вже понад 17,6 тисячі підприємців, які створять більше ніж 38 тисяч робочих місць.