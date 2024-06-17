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АНАЛІТИКА

Україна запустила в експлуатацію магістральний водогін з Запоріжжя до Марганця

16:37 17.06.2024 |

Економіка

 

Група компаній "Автострада" повідомила у Facebook про введення в експлуатацію магістрального водогону, який подаватиме воду з річки Дніпро до Марганця. Це місто раніше брало воду з Каховського водосховища, але воно зникло після підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року.

"Вода вже подається із Запоріжжя на насосно-фільтрувальну станцію у Марганець (перша гілка), де вона очищується та розходиться до споживачів - у Марганецьку, Мирівську, Широківську, Томаківську громаду", - розказала компанія.

Друга гілка передбачає продовження водогону до Нікополя та Покрова.

Будівництво водогону завершилось ще в лютому 2024 року, але запустили його тільки у червні - потрібен був час на визначення балансоутримувача об'єкта та на забезпечення постійною напругою.

Протяжність трубопроводу - 77,9 км, він має шість насосних станцій, 46 камер для стравлювання повітря, 47 камер для зливу води із системи, 16 камер для перемикання потоку води в системі, три камери лічильника та одну камеру для розподілення потоку води між мережами. Система працює під середнім робочим тиском у чотири атмосфери.

Щоб убезпечити водогін від обстрілів, практично всю систему магістральних трубопроводів та насосних станцій сховано під землю.

Потужність водогону - 150 000 куб. м води на добу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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