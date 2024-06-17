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Збір ЄСВ відстає від плану на 8,5 млрд грн. Впливає неформальна зайнятість чоловіків
15:40 17.06.2024 |
План надходжень від Єдиного соціального внеску (ЄСВ), що є головною статтею доходів Пенсійного фонду, не виконано за січень-травень. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.
У частині ЄСВ, яка розподіляється на пенсійне страхування - план не виконано на 3,7% (недобір 7,2 млрд грн).
У частині ЄСВ, яка розподіляється на соціальне страхування через втрату працездатності - на 8,7% (недобір 1,3 млрд грн).
Більшість цього розриву виникла у перші два місяці нинішнього року. Це було пов'язано насамперед із меншими витратами на оплату праці через недонадходження зовнішнього фінансування держбюджету.
Негативний вплив на виконання плану ЄСВ додатково може справляти посилення неформальної зайнятості чоловіків через фактор мобілізації, додає Гетманцев.
Держава збирає ЄСВ та водночас є найбільшим платником ЄСВ, зокрема із зарплат бюджетників та грошового забезпечення військових.
Загалом доходи Пенсійного фонду України за січень-травень становили 342,4 млрд грн. Це на 8,2% більше (+25,9 млрд грн), ніж за аналогічний період минулого року.
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