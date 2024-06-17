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АНАЛІТИКА

Пенсійний фонд направив на соціальні виплати у червні ₴40,7 мільярда

14:32 17.06.2024 |

Економіка

 

Пенсійний фонд України у червні спрямував на соціальні виплати 40,7 млрд грн, з яких 37,4 - на виплату пенсій.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ПФУ, передає Укрінформ.

Так, станом на 16 червня профінансовано на пенсійні виплати - 37,4 млрд грн, в тому числі через АТ "Укрпошта" - 7,5 млрд грн, через уповноважені банки - 29,9 млрд грн.

Крім того, на виплату житлових субсидій та пільг направлено 1,4 млрд грн, на страхові виплати - 1,9 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних - 760,9 млн грн.

Як повідомлялося, Пенсійний фонд України після збільшення тарифу на електроенергію автоматично перерахує розмір субсидій для громадян. Одержувачі отримають збільшені виплати у липні.
 

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