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Кількість працюючих магазинів в Україні в I кв. збільшилася на 4% - RDA
11:29 17.06.2024 |
Кількість магазинів, що працюють в Україні, у січні-березні 2024 року перевищила 18 тис., що на 4% вище, ніж у першому кварталі 2023 року, повідомив менеджер комерційної нерухомості консалтингової компанії Retail&Development Advisor (RDA) Олег Клопов на RAU Expo 2024 у Києві.
"Окремо треба відзначити повернення наших партнерів - міжнародних брендів. У ТРЦ, де вони відновили свою роботу, зафіксовано зростання трафіку загалом на 10%. Якщо говорити про регіональний розвиток, то лідером у категорії "фешн" стала компанія Sinsay, яка відкрила 38 магазинів під час війни, 35 з яких - за межами Києва", - сказав він.
Говорячи про географію розвитку мереж, Клопов зазначив, що "найбільша активність торговельних мереж збігається з концентрацією внутрішньо переміщених осіб".
При цьому загалом у країні за рік зросли орендні ставки - у торговельних центрах на 10%, у стріт-ритейлі - до 20%.
"Зростання відбувається переважно для локацій до 200 кв. м, тобто таких, які можуть собі дозволити невеликі мережі, які активно розвиваються саме в регіонах", - пояснив Клопов.
Retail & Development Advisor - українська консалтингова компанія, що надає повний комплекс послуг у сфері торговельної, офісної та логістичної нерухомості. Заснована 2013 року. Пропонує послуги розроблення архітектурної концепції, брокериджу в торговельній, офісній та логістичній нерухомості, управління нерухомістю, аутсорсингу відділу розвитку/оренди ТЦ, аналітики ринку тощо. Має досвід успішної співпраці з міжнародними та вітчизняними операторами, такими як: Yves Rocher, Metro, New Yorker, LC Waikiki, Adidas, JYSK, Colin's, Vodafone, Terranova, Crocs, Miniso, EVA, "Алло", КОЛО, Rozetka, "Укрзолото", "Золотий вік" Prostor, "Люксоптика", Intertop тощо.
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