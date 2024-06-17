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Уряд дозволив використовувати штучний інтелект у «Дії»
Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Відповідати користувачам буде штучний інтелект.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 13 червня 2024 р. № 693.
Документом дозволено використання технологій штучного інтелекту в Порталі Дія.
Крім того, користувачі будуть отримувати інформаційну підтримку щодо порядку користування Порталом Дія "зокрема з використанням технологій штучного інтелекту".
Також постановою передбачено за допомогою Порталі Дія внесення до центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я медичної та іншої інформації про користувача, в електронній формі, перегляд такої інформації та обмін нею.
Що таке Дія
Портал Дія - це офіційний вебпортал та мобільний застосунок, який є частиною проєкту "Цифрова держава" в Україні. Його розробило Міністерство цифрової трансформації України з метою спрощення доступу до державних послуг для громадян.
За допомогою Дії можна отримати понад 700 державних послуг онлайн, включаючи:
Отримання та зберігання цифрових документів, таких як паспорт, посвідчення водія та свідоцтво про народження
* Сплата податків та штрафів
* Реєстрація бізнесу
* Запис на прийом до лікаря
* Отримання пенсій та інших соціальних виплат
* Зміна місця реєстрації проживання
* Подача заяв на отримання закордонного паспорта.
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