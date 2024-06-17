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АНАЛІТИКА

Уряд дозволив використовувати штучний інтелект у «Дії»

11:14 17.06.2024 |

Економіка, Новини IT

 

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Відповідати користувачам буде штучний інтелект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 13 червня 2024 р. № 693.

Документом дозволено використання технологій штучного інтелекту в Порталі Дія.

Крім того, користувачі будуть отримувати інформаційну підтримку щодо порядку користування Порталом Дія "зокрема з використанням технологій штучного інтелекту".

Також постановою передбачено за допомогою Порталі Дія внесення до центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я медичної та іншої інформації про користувача, в електронній формі, перегляд такої інформації та обмін нею.

Що таке Дія

Портал Дія - це офіційний вебпортал та мобільний застосунок, який є частиною проєкту "Цифрова держава" в Україні. Його розробило Міністерство цифрової трансформації України з метою спрощення доступу до державних послуг для громадян.

За допомогою Дії можна отримати понад 700 державних послуг онлайн, включаючи:

Отримання та зберігання цифрових документів, таких як паспорт, посвідчення водія та свідоцтво про народження

* Сплата податків та штрафів
* Реєстрація бізнесу
* Запис на прийом до лікаря
* Отримання пенсій та інших соціальних виплат
* Зміна місця реєстрації проживання
* Подача заяв на отримання закордонного паспорта.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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