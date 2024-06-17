В Україні готуються видати першу страховку від воєнних ризиків

Експортно-кредитне агентство отримало та опрацьовує першу заявку на страхування інвестицій української компанії від воєнних ризиків.

Про це в інтервʼю Укрінформу повідомив голова правління ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (ЕКА) Руслан Гашев.

«Головна цьогорічна новація - старт програм зі страхування від воєнних та політичних ризиків. Такі продукти вже діють, ми пропонуємо їх потенційним клієнтам. Навіть отримали першу заявку на страхування інвестицій від української компанії, яку зараз опрацьовуємо», - сказав Гашев.

За його словами, в роботі є ще кілька подібних заявок.

«Ми вже готові працювати з українськими та з іноземними інвесторами в межах цієї програми. Зараз напрацьовуємо експертизу у втіленні таких продуктів. Уже бачимо певні аспекти, які надалі можуть заважати успішній реалізації. Тому готуємо пропозиції про внесення змін у нормативні документи, щоб полегшити доступ українських та іноземних інвесторів, а також українських банків, які готові фінансувати інвестпроєкти, з огляду на ризики війни», - зазначив Гашев.

З переліком цих ризиків можна ознайомитися у відповідному розділі на сайті ЕКА.

«Воєнний ризик - це, наприклад, якщо по вашому підприємству вдарили дроном або ракетою, або ж туди прилетіли уламки, які пошкодили ваше виробниче обладнання, заблокувавши на певний час операційну діяльність. Це коли ми кажемо про страхування інвестицій. Якщо ж ідеться про страхування інвестиційних кредитів, мова про пошкодження, що призвели до неспроможності українського підприємства погашати заборгованість перед банком. Ще воєнні ризики - це окупація, якщо лінія фронту рухається», - навів приклади голова ЕКА.

Політичний ризик - це, до прикладу, якщо підприємство мало ліцензію, а її відкликали, через що воно не може продовжувати операційну діяльність.

Як повідомлялось, ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» засноване у 2018 році для захисту українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат. Єдиним засновником та акціонером ЕКА є держава в особі Кабінету Міністрів.

Уряд 9 квітня 2024 року затвердив перелік воєнних та політичних ризиків, а також умови та порядок страхування Експортно-кредитним агентством воєнних та політичних ризиків.

Йдеться про страхування та перестрахування від воєнних або політичних ризиків інвестиційних кредитів українських банків для українських експортерів, а також прямих інвестицій.