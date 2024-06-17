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АНАЛІТИКА

Мала приватизація на Prozorro.Продажі принесла бюджетам понад ₴17,2 мільярда

09:19 17.06.2024 |

Економіка

Мала приватизація на Prozorro.Продажі принесла бюджетам понад &#8372;17,2 мільярда

 

Від запуску приватизаційних аукціонів на платформі Prozorro.Продажі відбулося 6 тис. успішних торгів, на яких вдалося залучити понад 17,2 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба АТ «Прозорро.Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«За шість років впровадження реформи малої приватизації Україна заробила від продажу державного та комунального майна через онлайн-аукціони Prozorro.Продажі понад 17,2 млрд гривень до бюджетів різних рівнів», - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що за цей період відбулося 6 тис. успішних приватизаційних аукціонів.

Найбільше коштів було залучено на торгах, оголошених Фондом державного майна України, - 12,4 млрд грн.

Ще 4,7 млрд грн вдалося залучити до місцевих бюджетів за підсумками приватизаційних торгів, оголошених громадами.

За право придбати державне або комунальне майно позмагалися вже понад 12 тис. учасників, в середньому - 3 учасники на один аукціон.

Як повідомлялося, за п'ять місяців 2024 року середня кількість учасників на аукціонах з приватизації держмайна становить 5,34, що є рекордом за час роботи Фонду державного майна України.
 

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