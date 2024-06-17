Фінансові новини
- |
- 17.06.24
- |
- 11:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвегія виділить $103 мільйонів на відновлення енергетики України
07:35 17.06.2024 |
Прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив, що Осло надасть Україні 1,1 мільярда крон (103 мільйони доларів), щоб допомогти відновити енергетичну інфраструктуру та забезпечити постачання електроенергії до наступної зими.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав у своєму виступі на другому дні Глобального саміту миру у Швейцарії, повідомляє AFP.
За його словами, Осло веде тісний діалог з Києвом про, як Україна може найбільш ефективно використати ці кошти.
"Самі українці мають найкраще уявлення про те, що потрібно", - зауважив він.
За новими оцінками, понад 50 відсотків енергетичних потужностей України було зруйновано, зазначає норвезький уряд.
"Росія здійснює масовані, систематичні атаки, щоб паралізувати енергосистему, але українці працюють вдень і вночі, щоб підтримувати життєво важливі поставки електроенергії для населення", - вказав Стьоре.
Він заявив, що вже ухвалив рішення про виділення 120 мільйонів крон на ремонтні роботи в Харківській області, яка останнім часом особливо сильно постраждала від російських атак.
Стьоре уточнив, що сонячні панелі будуть встановлені у семи пологових будинках та операційних у Харківській області.
Напередодні віцепрезидентка США Камала Гарріс із нагоди участі в Глобальному саміті миру оголосила про виділення Україні 1,5 мільярда доларів через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Державний департамент для підтримки українського народу.
Раніше стало відомо про надання Британією Україні двосторонньої допомоги у розмірі до 242 мільйонів фунтів стерлінгів (майже $300 млн), зокрема для енергетичних потреб.
Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що в України є план, як збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цьогоріч і ще 4 гігават - протягом наступних років.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Учасники Саміту миру опублікували спільне комюніке
ТОП-НОВИНИ
|Дві країни відкликали свої підписи під спільним комюніке після Саміту миру у Швейцарії
|Підсумкове комюніке Саміту миру підписали 80 держав та 4 організації
|США надають Україні $1,5 млрд на енергосектор та гумдопомогу
|Країни G7 виділять Україні $50 млрд додаткового фінансування за рахунок доходів від заморожених активів РФ без шкоди для інших внесків - комюніке
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кількість працюючих магазинів в Україні в I кв. збільшилася на 4% - RDA
|В уряді готують важливе рішення для скорочення тривалості відключень світла
|Уряд дозволив використовувати штучний інтелект у «Дії»
|Аграріїв на рік забронюють від мобілізації – Мінагрополітики
|Українці сплатили вже ₴16,4 мільйона добровільних внесків на пенсійне страхування
|В Україні готуються видати першу страховку від воєнних ризиків
|Мала приватизація на Prozorro.Продажі принесла бюджетам понад ₴17,2 мільярда
Бізнес
|Apple третій рік поспіль – найдорожчий бренд світу: рейтинг Kantar
|Застосунок Google Phone уже підтримує зворотний пошук за номером через Google Пошук
|MediaTek працює над своєю версією чипа на ARM для комп’ютерів Copilot+
|Відео на YouTube можна знайти за допомогою камери: Google Lens на YouTube тепер доступний на Android
|Blackmagic Design створила камеру для 3D-контенту Apple Vision Pro
|BMW 3 серії отримав другий рестайлінг
|Google Lens додасть можливість шукати за допомогою голосу