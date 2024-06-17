Країни ЄС не будуть безпосередньо надавати $50 млрд кредит Україні за рахунок російських активів - Мелоні

Країни Європейського Союзу поки що не братимуть безпосередньої участі у фінансуванні кредиту Україні обсягом близько 50 мільярдів доларів, який країни Великої сімки (G7) планують покривати доходами від заморожених російських активів. Таку заяву зробила в суботу, 15 червня, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час пресконференції на саміті G7 в Італії.

"Позика в розмірі близько 50 мільярдів вже оголошена (і буде) надана Сполученими Штатами, а також Канадою, Великобританією і, ймовірно, Японією в межах її конституційних обмежень", - зазначила Мелоні, яку цитує агенція Reuters. "Наразі європейські країни не залучені до цієї позики, також з огляду на той факт, що всі активи мобілізовані в Європі", - додала керівниця італійського уряду, яка приймає саміт лідерів G7.

Як дала зрозуміти Мелоні, внесок Євросоюзу полягає у забезпеченні гарантійного механізму для погашення кредиту. Раніше цього тижня представники ЄС повідомили агентству Reuters, що Євросоюз, до якого входять і три члени Великої сімки - Франція, Німеччина та Італія, - зможе надати близько половини суми кредиту, що явно суперечить нинішнім словам Мелоні, коментує Reuters. Про ймовірність участі Євросоюзу в виділенні грошей на цей кредит заявляла й голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Мелоні також сказала, що її не турбує перспектива розморожування російських активів до погашення кредиту, оскільки це може статися лише в результаті мирних переговорів, які включатимуть зобов'язання щодо відбудови України.

Сотні мільярдів заморожених активів у ЄС

Нині близько 260 мільярдів євро (або 278 мільярдів доларів у перерахунку. - Ред.) російських активів, як-от резерви Центробанку РФ, були заморожені в межах санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну в лютому 2022 року. Водночас близько 190 мільярдів євро з цих активів зберігаються в Euroclear, бельгійському центральному депозитарії цінних паперів, що робить ЄС ключовим гравцем у будь-якому питанні використання цих активів. Сполучені Штати зберігають близько п'яти мільярдів доларів таких активів, уточнює Reuters.