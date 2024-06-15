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АНАЛІТИКА

Із портів Одещини цьогоріч відправили на експорт 46 мільйонів тонн продукції

23:27 14.06.2024 |

Економіка

 

З початку 2024 року через порти Одеської області експортували 46 млн т товарів, у тому числі агропродукції, це на 70% більше, ніж торік.

Про це під час форуму Чорноморського безпекового форуму в Одесі розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Укрінформ.

Голова ОВА повідомив, що через недоступність портів Донеччини, портів Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей Одещина стала єдиним логістичним центром, і сьогодні майже 80% всіх вантажів рухаються саме через порти регіону.

«Попри морську блокаду та обстріли ворога, нам вдалося на сьогодні вийти до 50% довоєнного товарообігу. З початку цього року портами Одещини вже було експортовано 46 млн т продукції - це на 70% більше, ніж показник минулого року», - наголосив Кіпер.

Він підкреслив, що, попри складну ситуацію, Україна не припиняє постачати продовольство в інші країни.

«Умисне знищення портів Одещини створює передумови для нестачі продовольства в світі і зараз. Але голод не має використовуватися як зброя, а Україна навіть у свої важкі часи продовжує годувати світ», - сказав очільник ОВА.

Кіпер додав, що наразі приорітетами допомоги для регіону мають бути системи ППО та злагоджені дії міжнародних партнерів у питанні розмінування акваторії Чорного моря; ці заходи здатні зміцнити продовольчу безпеку у світі.

Як повідомляв Укрінформ, Одеська область розраховує на подальшу співпрацю з Італією у питаннях відновлення і розвитку портової інфраструктури та генерації електроенергії.
 

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