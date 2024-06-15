На соцвиплати з початку року спрямували понад ₴187 мільярдів - Мінфін

Упродовж п'яти місяців 2024 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 187,29 млрд грн, із них 113,9 млрд грн - на пенсійні виплати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"У січні - травні 2024 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 187,2 млрд грн, зокрема у травні - 36,0 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.

Крім того, 9,8 млрд грн спрямовано на соціальний захист дітей та сім'ї; 1,4 млрд грн - на соціальний захист осіб з інвалідністю.

«Порівняно із довоєнним періодом соціальні видатки зросли у 1,5 раза, а кількість отримувачів зросла на 40%: з 3,6 млн осіб до майже 5 млн осіб. Основна причина - вимушене залишення своїх домівок та створені війною умови, коли люди втрачають доходи, заробітки, роботу тощо», - сказав заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

За його словами, незважаючи на всі перешкоди, на сьогодні в Україні нема заборгованості із соціальних виплат, вчасно та у повному обсязі забезпечено всі соціальні потреби.

Як повідомлялося, у державному бюджеті на 2024 рік на соціальні видатки передбачено майже 470 млрд грн; порівняно із 2023 роком суму збільшено на 25 млрд грн.