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АНАЛІТИКА

Україна за 5 міс. наростила імпорт міді більше ніж на третину, знизила експорт на 2,4%

16:53 14.06.2024 |

Економіка

 

Українські підприємства в січні-травні поточного року збільшили імпорт міді та мідних виробів у вартісному виразі на 36,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $64,975 млн.

Згідно з митною статистикою, оприлюдненою Державною митною службою України в четвер, експорт міді та мідних виробів за цей період скоротився на 2,4% - до $32,897 млн млн.

У травні імпортовано міді на $11,941 млн, експортовано - на $7,820 млн.

Крім того, Україна в січні-травні 2024 року наростила імпорт нікелю та виробів на 74,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до $11,073 млн (у травні - $2,589 млн), алюмінію та виробів із нього - на 25,7%, до $171,890 млн (у травні - $35,113 млн).

Водночас знизила ввезення свинцю та виробів із нього на 14,9% - до $423 тис. (у травні - $17 тис.), імпорт олова та виробів зріс на 6,9% - до $1,020 млн (у травні - $133 тис.), а також наростила імпорт цинку і цинкових виробів - на 45,7%, до $23,196 млн (у травні - $5,951 млн).

Експорт алюмінію та виробів із нього за перші п'ять місяців 2024 року зріс на 10,2% порівняно з аналогічним періодом роком раніше - до $43,792 млн (у травні - $10,784 млн), свинцю та виробів із нього знизився на 35,2% - до $4,334 млн (у травні - $796 тис.), нікелю та виробів становив $242 тис. (у травні - $25 тис.), тоді як у січні-травні-2023 року він був $107 тис.

Експорт цинку за п'ять місяців цього року становив $84 тис. (у травні - $11 тис.), тоді як у січні-травні-2023 він був $58 тис. Експорт олова та виробів становив $146 тис. (у травні - $39 тис.) проти $49 тис. в аналогічному періоді роком раніше.

Як повідомлялося, Україна у 2023 році наростила імпорт міді та мідних виробів у 2,2 раза порівняно з 2022 роком - до $140,795 млн, експорт скоротила на 20,1% - до $72,078 млн.

Крім того, Україна за 2023 рік знизила імпорт нікелю та виробів на 74,2% порівняно з 2022 роком - до $15,391 млн, алюмінію та виробів із нього наростила на 7,7%, до $366,463 млн.

Водночас знизила ввезення свинцю та виробів із нього на 65,2% - до $989 тис., імпорт олова та виробів із нього - на 23%, до $2,728 млн, але наростила цинку і цинкових виробів - на 18,8%, до $45,966 млн.

Експорт алюмінію та виробів із нього минулого року зріс на 0,7% порівняно з 2022 роком - до $97,616 млн, свинцю та виробів із нього зріс на 23,5% - до $14,778 млн, нікелю та виробів становив $532 тис., тоді як за 2022 рік він був $1,268 млн.

Цинку за кордон у 2023 році поставлено на $130 тис. проти $1,331 млн у 2022-му. Експорт олова і виробів становив $159 тис. проти $424 тис. за 2022 рік.

Українські підприємства 2022 року знизили імпорт міді та мідних виробів у вартісному виразі на 64,3% порівняно з попереднім роком - до $65,370 млн, а їх експорт зменшився на 56,3% - до $90,245 млн.

Крім того, Україна 2022 року скоротила імпорт нікелю та виробів із нього на 49,9% порівняно з 2021 роком - до $59,754 млн, алюмінію та виробів із нього - на 33,4%, до $340,398 млн. Водночас знизила ввезення свинцю та виробів із нього на 66,6% - до $2,839 млн.

Імпорт олова і виробів з нього знизився на 33,5% - до $3,312 млн, а також скоротилося ввезення цинку і цинкових виробів - на 58,7%, до $38,690 млн.

Експорт алюмінію та виробів із нього за 2022 рік знизився на 42,7% порівняно з 2021 роком - до $96,972 млн, свинцю та виробів із нього - на 68,7% - до $11,970 млн, нікелю та виробів - на 73,9%, до $1,268 млн.

Експорт цинку за 2022 рік становив $1,331 млн, тоді як у 2021 році він становив $550 тис. Експорт олова та виробів у 2022 році становив $424 тис. проти $346 тис. за попередній рік.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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