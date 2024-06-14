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Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 4 міс.-2024 зріс у 1,2 раза - Держстат
15:58 14.06.2024 |
Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-квітні 2024 року зросло в 1,2 раза порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до $8,477 млрд із $6,972 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.
Згідно з її даними, експорт товарів з України за зазначений період порівняно із січнем-квітнем 2023 року зріс на 0,3% - до $13,451 млрд, імпорт - на 7,6%, до $21,928 млрд.
Держстат уточнив, що у квітні порівняно з березнем поточного року сезонно скоригований обсяг експорту збільшився на 6,8% - до $3,500 млрд, імпорту - на 8%, до $6,378 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у квітні-2024 було від'ємним і становило $2,878 млрд, у попередньому місяці воно також було від'ємним - $2,626 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту за чотири місяці 2024 року становив 0,61 (у січні-квітні 2023 року - 0,66).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводили з партнерами з 210 країн світу.
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