Рішення G7 зняло напруженість у плануванні бюджету на наступний рік - Марченко

Рішення країн "Групи семи" щодо надання Україні 50 млрд дол. за рахунок заморожених російських активів, зняло напруженість у плануванні бюджету на 2025 рік.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав міністр фінансів Сергій Марченко, передає Укрінформ.

"Рішення дозволяє нам видихнути, тому що 2025 рік невпевнено виглядав без цього рішення. А зараз ми маємо можливість планувати, і маємо можливість спрямовувати ресурси на ті потреби, як ми вважаємо пріоритетними. В першу чергу - це сектор безпеки і оборони", - сказав Марченко.

Як повідомлялось, країни "Групи семи" до кінця 2024 року нададуть Україні ще 50 млрд дол. за рахунок використання заморожених російських активів. Це американський кредит, але він може бути доповнений європейськими грошима або національними внесками.

Цей кредит Україні планується погашати за рахунок надходжень від заморожених у Європейському Союзі російських активів.