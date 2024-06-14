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Держбюджет за п'ять місяців отримав ₴482,4 мільярда податків

15:40 14.06.2024 |

Економіка

 

Надходження до державного бюджету у січні - травні 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою України, становлять 482,4 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПС.

"За оперативними даними надходження (сальдо) до державного бюджету у січні - травні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 482,4 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні - травні 2024 року становили 440,5 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 111,3%.

Надходження (сальдо) до державного бюджету у травні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 109,5 млрд гривень.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у травні 2024 року становили 100 млрд грн. Перевиконання показників розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету становить 6,9%, додаткові надходження до бюджету становлять 6,4 млрд гривень.

Як повідомлялось, за оперативними даними, у травні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,6 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.
 

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