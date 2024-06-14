Фінансові новини
- |
- 14.06.24
- |
- 16:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держбюджет за п'ять місяців отримав ₴482,4 мільярда податків
15:40 14.06.2024 |
Надходження до державного бюджету у січні - травні 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою України, становлять 482,4 млрд гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПС.
"За оперативними даними надходження (сальдо) до державного бюджету у січні - травні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 482,4 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні - травні 2024 року становили 440,5 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 111,3%.
Надходження (сальдо) до державного бюджету у травні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 109,5 млрд гривень.
Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у травні 2024 року становили 100 млрд грн. Перевиконання показників розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету становить 6,9%, додаткові надходження до бюджету становлять 6,4 млрд гривень.
Як повідомлялось, за оперативними даними, у травні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,6 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Євросоюз продовжив транспортні коридори TEN-T в Україну: фінальне рішення
|Україна відповідно до угоди з безпеки зі США має посилити контроль над прямими іноземними інвестиціями
|Безпекова угода зі США: Україна зобов'язалася провести низку реформ для вступу в НАТО
|США насамперед передаватимуть системи ППО «Patriot» Україні, і тільки після - іншим країнам-замовникам, заявив Байден
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 4 міс.-2024 зріс у 1,2 раза - Держстат
|Пропускна здатність імпорту електроенергії в Україну досягла межі - ENTSO-E
|Рішення G7 зняло напруженість у плануванні бюджету на наступний рік - Марченко
|Держбюджет за п'ять місяців отримав ₴482,4 мільярда податків
|Нафта перейшла до зростання, Brent близько $83,2 за барель
|Україна за 5 міс. наростила валютну виручку від експорту чорних металів на 7,2%, імпорт зріс на чверть
Бізнес
|MediaTek працює над своєю версією чипа на ARM для комп’ютерів Copilot+
|Відео на YouTube можна знайти за допомогою камери: Google Lens на YouTube тепер доступний на Android
|Blackmagic Design створила камеру для 3D-контенту Apple Vision Pro
|BMW 3 серії отримав другий рестайлінг
|Google Lens додасть можливість шукати за допомогою голосу
|В iOS 18 та macOS 15 з’явилась функція Rotate Wi-Fi Address для обмеження відстеження пристрою
|BMW представила концепт Skytop