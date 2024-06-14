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Україна за 5 міс. наростила валютну виручку від експорту чорних металів на 7,2%, імпорт зріс на чверть
14:20 14.06.2024 |
Металургійні підприємства України в січні-травні поточного року збільшили надходження від експорту чорних металів на 7,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $1 млрд 218,587 млн.
Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС) у четвер, на чорні метали за цей період припало 7,24% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 6,91% за січень-травень-2023.
У травні надходження від експорту чорних металів становили $258,832, тоді як у попередньому місяці - 207,256 млн.
Водночас Україна в січні-травні поточного року наростила імпорт аналогічної продукції на 24% - до $602,215 млн. У травні ввезено продукції на $147,964 млн.
Крім того, за п'ять місяців 2024 року Україна знизила експорт металовиробів на 5% - до $403,185 млн. У травні їх експортовано на $96,217 млн.
Імпорт металовиробів за цей період зріс на 48,1% - до $423,338 млн. У травні цієї продукції ввезено на $95,498 млн.
Як повідомлялося, метпідприємства України у 2023 році скоротили надходження від експорту чорних металів на 41,59% порівняно з 2022 роком - до $2 млрд 647,722 млн, на чорні метали за цей період припало 7,32% загального обсягу надходжень від експорту товарів, тоді як за 2022 рік частка становила 10,26%. Водночас Україна за 2023 рік наростила імпорт аналогічної продукції на 37% - до $1 млрд 307,046 млн.
Крім того, минулого року Україна знизила експорт металовиробів на 16,6% порівняно з попереднім роком - до $877,916 млн. Водночас імпорт металовиробів за цей період зріс на 40,3% - до $902,565 млн.
Україна 2022 року знизила надходження від експорту чорних металів на 67,5% порівняно з 2021 роком - до $4 млрд 533,088 млн. На чорні метали за цей період припало 10,26% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 20,49% за 2021 рік. Водночас Україна 2022 року скоротила імпорт аналогічної продукції на 38,3% - до $954,387 млн.
Крім того, у 2022 році Україна скоротила експорт металовиробів на 18,6% - до $1 млрд 52,512 млн. Імпорт металовиробів за рік знизився на 42,9% - до $643,162 млн.
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