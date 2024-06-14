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АНАЛІТИКА

Від початку вторгнення РФ до експлуатації допущено понад 100 нових зразків боєприпасів - Міноборони

 

Понад 100 зразків боєприпасів різних типів було допущено до експлуатації від початку повномасштабного вторгнення РФ, майже половина з них - від початку 2024 року, повідомило Міністерство оборони України.

"Допущено до експлуатації близько 60 зразків боєприпасів для БПАК різних типів, а також підривачі до них. Усі вони розроблені на вітчизняних підприємствах. В переліку боєприпаси комбінованої дії, осколково-фугасні, кумулятивно-осколкової дії та багатоцільові", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в п'ятницю.

За інформацією Міноборони, кодифікація та подальший допуск зразка озброєння і військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дає змогу закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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