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Україна і Нідерланди створять механізм фінансування українських виробників озброєнь
12:04 14.06.2024 |
Україна і Нідерланди підписали заяву про наміри щодо створення механізму фінансової підтримки українських виробників озброєння.
Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей економіки, передає Укрінформ.
Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв та міністр оборони України Рустем Умєров і міністерка оборони Королівства Нідерландів Кайса Оллонгрен підписали заяву про наміри, яка зафіксувала на папері наміри України і Нідерландів створити дієвий механізм фінансової підтримки українських виробників озброєнь.
Наголошується, що підписання заяви має на меті зміцнити виробничий потенціал української оборонної промисловості та забезпечити постачання найбільш ефективних озброєнь Силам безпеки та оборони України за підтримки Нідерландів.
Наші партнери вже ухвалили рішення про виділення 60 млн євро на закупівлю зронів для України, з яких 17,5 млн підуть на закупівлю морських дронів українського виробництва.
У Мінстратегпромі підкреслюють, що виділення коштів Нідерландами на закупівлю українських дронів є суттєвим внеском у ініціативу ZBROYARI: Manufacturing Freedom. Це глобальна фандрейзингова кампанія, стратегічний збір серед країн-партнерів. Його мета - зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в 2024 році. У межах проєкту Україна має вже три донати - окрім Нідерландів, Данія виділила $28,5 млн, а Канада - $2,1 млн.
Як повідомлялося, міністри оборони України і Данії Рустем Умєров і Троельс Лунд Поульсен під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» підписали меморандум щодо закупівлі озброєння й техніки в українських виробників. Данія стала першою країною НАТО, яка інвестуватиме кошти у виробництво озброєння на території України.
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