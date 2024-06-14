Глобальний ВВП втрачає $8,9 трлн через негативні емоції працівників на роботі — доповідь

Співробітники, які почуваються на роботі нещасними та відчувають негативні емоції, завдають збитків глобальному ВВП у $8,9 трлн. Про це йдеться в доповіді Gallup State of the Global Workplace, основаному на опитуванні 128 278 співробітників у більш ніж 140 країнах, пише CNN Business.

Негативні емоції працівників безпосередньо впливають на продуктивність праці, наголошують автори доповіді.

Опитування показало, що приблизно 20% працівників щодня почуваються самотніми, злими або сумними, 41% відчувають стрес.

Серед тих, хто почувається самотнім, - молоді працівники (22%), ті, хто працювали дистанційно повний робочий день (25%), та ті, хто почувався відстороненим від роботи (31%).

У доповіді Gallup наголошується, що "коли співробітники вважають свою роботу та робочі відносини значущими, у них високий рівень щоденного задоволення та низький рівень негативних щоденних емоцій. Половина співробітників, глибоко залучених у роботу, загалом досягають успіху в житті".

Також дослідники виявили, що просиджування без діла на роботі дає більше негативних емоцій, ніж безробіття.

Опитування показало, що у 2023 році лише 23% співробітників були активно зайняті на роботі та з ентузіазмом виконували свої робочі обов'язки.

Навпаки, 63% співробітників зізналися, що не прив'язані до своєї роботи та компанії й виконували свої обов'язки без ентузіазму.

У доповіді наголошується, що США та Канада показали найвищий відсоток залученості співробітників (33%). В Австралії та Новій Зеландії найвищий відсоток успішних співробітників (60%). Найнижчий - у країнах Південної Азії (13%).