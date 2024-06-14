Нацбанк очікує, що наступного року Україна отримає $25 мільярдів міжнародної допомоги

У Національному банку розраховують, що наступного року Україна отримає 25 млрд дол. зовнішнього фінансування, чого має бути достатньо для закриття потреб бюджету.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні наш базовий сценарій передбачає, що наступного року ми отримаємо 25 млрд дол. зовнішнього фінансування. З урахуванням потенціалу внутрішнього ринку, цього буде достатньо, щоб закрити потреби бюджету", - сказав Ніколайчук.

Він додав, що цей сценарій регулятора базується на припущенні про те, що можливості уряду закривати потреби власними ресурсами теж поступово зростатимуть.

Як повідомлялося, загалом від початку повномасштабного вторгнення міжнародна допомога сягає 85,4 млрд дол. США, залучені кошти від випуску ОВДП - понад 28 млрд дол. США.