Уряд посилює відповідальність керівників розпорядників бюджетних коштів

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка сприятиме посиленню управлінської відповідальності та підзвітності керівників розпорядників бюджетних коштів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Кабмін прийняв постанову «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року №1001 і від 12 грудня 2018 року №1062», - йдеться в повідомленні.

хвалені зміни є реалізацією Плану заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії, а також Стратегії реформування державного управління України на 2022-2025 роки.

Зокрема, Стратегія порушує питання необхідності покращення управлінської підзвітності відповідно до європейських принципів та посилення управлінської підзвітності на всіх рівнях державного сектору, зокрема, підвищення ефективності внутрішнього контролю в державних органах.

Зміни до постанов передбачають, зокрема, запровадження декларації керівника з внутрішнього контролю, яка набирає чинності з 2026 року, а також приведення застосованої в Основних засадах термінології у відповідність до законодавства України.

У Мінфіні інформують, що декларація керівника з внутрішнього контролю - важливий інструмент для забезпечення ефективного управління, належного рівня організації внутрішнього контролю та посилення управлінської відповідальності та підзвітності.

Як повідомлялось, місцеві бюджети у травні 2024 року отримали 14,7 млрд грн трансфертів із державного бюджету.