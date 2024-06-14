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Найбільший пункт пропуску на кордоні з Польщею зроблять іще більшим
23:03 13.06.2024 |
Україна збудує додатковий вантажний термінал та пішохідний перехід на пункті пропуску Ягодин - Дорогуськ на кордоні з Польщею. Роботи планують завершити до кінця серпня 2025 року. Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.
Нова інфраструктура підвищить пропускну спроможність найбільшого КПП на українсько-польському кордоні на 10-15%.
Проєкт реалізується у співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та його субпідрядником Miyamoto International Ukraine. Уже завершено передпроєктні роботи: виконано техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) та техніко-економічний розрахунок (ТЕР).
Зараз пункт пропуску Ягодин - Дорогуськ обробляє 340 вантажівок, 25 автобусів та 550 автомобілів протягом 12-годинної зміни. Реконструкція вантажного термінала та пішохідного переходу, а також реорганізація та оптимізація транспортної схеми збільшить пропускну спроможність пункту до 640 вантажівок, 50 автобусів та 1000 автомобілів.
Оптимізація транспортної схеми передбачає влаштування 20 смуг для вантажівок, 12 смуг для автомобілів, чотири смуги для автобусів та пішохідного коридору.
Завдяки цьому пункт пропуску зможе працювати постійно з річним потоком відвідувачів у майже 3,52 млн осіб, 242 000 автомобілів, 331 200 вантажних одиниць та 31 050 автобусів.
Наприкінці травня Україна за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) завершила модернізацію пункту пропуску Ягодин - Дорогуськ.
Довідка
У 2023-2026 роках USAID через проєкт USAID "Економічна підтримка України" виділяє $115 млн на безпосередню підтримку уряду України, зокрема Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державному агентству з відновлення та розвитку інфраструктури України, Державній митній службі та Укрзалізниці для модернізації 42 пунктів пропуску України.
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