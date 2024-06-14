В Україні запровадили обов'язкову фотофіксацію деревини - рішення уряду

В Україні запроваджено ще один обов'язковий цифровий інструмент для запобігання зловживанням у лісовій галузі - фотофіксація деревини.

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, передає Укрінформ.

«Кабінет Міністрів України на своєму засіданні схвалив зміни, які запроваджують ще один цифровий інструмент у лісовій галузі - фотофіксацію деревини <...> тепер система електронного обліку деревини формуватиме ТТН-ліс лише після завантаження у неї фото лісовоза з деревиною», - йдеться в повідомленні.

За словами міністра захисту довкілля Руслана Стрільця, це дозволить ввести додатковий інструмент простеження руху деревини до місця призначення. Адже інформація про ТТН є відкритою, і кожен може перевірити справжність документів на сайті ДП «ЛІАЦ» за номером ТТН або номером лісовоза.

Вже пів року цю послугу тестували державні лісгоспи, що входять до складу ДП «Ліси України». Відтепер фотофіксація стає обов'язковою для всіх лісокористувачів.

Завантажену на лісовози деревину фотографуватимуть з чотирьох ракурсів, після чого світлини будуть завантажені в систему електронного обліку деревини. Лише після цього буде сформована ТТН.

Наголошується, що малюнок складеної деревини є унікальним, продублювати його неможливо. Відповідно, ТТН вдруге не використаєш.

Як повідомлялося, у 2023 році державна лісова охорона виявила 4,4 тис. випадків незаконних рубок, сума збитків від яких сягнула 579,8 млн грн.