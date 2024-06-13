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В Україні запрацював сайт для інтеграції сервісів «Дія» у бізнес
12:57 13.06.2024 |
В Україні запустили сайт з сервісами "Дії" для бізнесу. На ньому розсістили інформацію про всі сценарії інтеграції, приклади та умови використання застосунку.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
"Зібрали всю інформацію про всі сценарії інтеграції, приклади та умови використання Дії, фідбек від інтегрованих партнерів на зручному сайті", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що супровід команди "Дії", підключення й робота сервісів абсолютно безоплатні. Завдяки інтеграції "Дії" у бізнес можна:
* залучити потенційних клієнтів - понад 20 млн користувачів "Дії";
* отримувати копії документа за хвилину відразу в систему компанії;
* налаштувати автоматичне заповнення полів у заявах і договорах;
* впровадити дистанційне підписання документів.
"Дію" інтегрували у свою роботу вже понад 15 тисяч бізнесів та установ. Серед них: monobank, Укрзалізниця, Нова Пошта, Сільпо, Київ Цифровий, Vodafone, AUTO.Ria, MOYO, Getmancar, мережа аптек АНЦ та інші.
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