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АНАЛІТИКА

Україна та ЄС домовилися про продовження "транспортного безвізу", – Качка

 

Україна змогла домовитися про продовження дії угоди про транспортний безвіз із Європейським Союзом.

Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка, передає Forbes.

За його словами, наразі триває формальна підготовка до перепідписання угоди.

"Угода вже перемовлена", - сказав Качка в інтерв'ю виданню.

І попри те, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури - ключове міністерство для ведення переговорів щодо угоди від початку травня не має офіційного очільника, це не завадило домовленостям щодо її продовження, пояснив він.

"Розпорядження про уповноваження на підписання цієї угоди вже проходить просто формальне візування", - пояснив заступник міністра економіки. Джерело: https://biz.censor.net/n3494372

Що відомо про продовження "транспортного безвізу" для України?

Угода про лібералізацію вантажних автоперевезень (транспортний безвіз) вперше була підписана 29 червня 2022 року. Це дозволило вивозити український експорт через автомобільні пункти пропуски з країнами ЄС без затримок. У березні 2023 року угоду продовжили до 30 червня 2024 року.

Навесні 2024 року Єврокомісія запропонувала внести низку змін до угод про лібералізацію вантажних перевезень з Україною та Молдовою для продовження їх дії ще на рік. Зокрема, окремим країнам ЄС дозволять призупиняти дію цих угод.

Раніше голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Єврокомісія врахує позицію Польщі під час перегляду угоди про вантажні автомобільні перевезення з Україною.

Водночас польські перевізники вимагали фактичного скасування угоди про "транспортний безвіз" ЄС з Україною. Вони блокували українсько-польський кордон з листопада минулого року по середину січня 2024 року. Для припинення блокади уряд Польщі пообіцяв запропонувати зміни до транспортної угоди між ЄС та Україною.

Водночас у Єврокомісії підтримують збереження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС, яка звільняє українських водіїв від необхідності отримувати дозволи для міжнародних перевезень.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

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