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В Україні зараз 4,6 мільйона переселенців - Верещук

09:51 13.06.2024 |

Економіка, Україна

 

Станом на травень статус внутрішньо переміщених осіб мають 4,6 мільйона людей, водночас виплати отримують лише 1,5 мільйона українців.

Як передає Укрінформ, про це заявила віцепрем'єрка- міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в етері телемарафону «Єдині новини», коментуючи відповідне питання журналіста.

«Наразі внутрішньо переміщених осіб 4,6 мільйона офіційно. Ця цифра означає, що їхня кількість зменшилася, бо загалом було 4,9 мільйона. Це пояснюється тим, що були введені певні зміни, зокрема минулого року. Люди, які виїхали за кордон, втратили такий статус. Люди, які повернулися до своїх домівок, теж втратили такий статус», - сказала Верещук.

Водночас Верещук поінформувала, що останнім часом кількість евакуйованого населення з небезпечних районів України «не є значною».

«Наприклад, з Сумщини за травень евакуювалися 3,5 тисячі осіб, із Харківщини - 6,5 тисячі людей. Йдеться про тих, хто отримав довідку ВПО вперше. Водночас є й ті, хто отримали вдруге - вони вже були на обліку», - зазначила Верещук.

Віцепрем'єрка підкреслила, що кількість осіб, які зараз отримають виплати як ВПО, становить 1,5 мільйона.

"Давайте відрізняти кількість довідок ВПО і кількість тих, хто отримує виплати. У нас 4,6 мільйона тих, хто є ВПО за довідками, і лише півтора мільйона тих, хто отримує виплати: є особи, які за доходами не отримують таких виплат. Є люди, яким виплати скоротили", - сказала вона.
Як повідомляв Укрінформ, особи, які евакуювалися з небезпечних районів Харківської області, можуть поновити статус внутрішньо переміщеної особи та оформити виплати.
 

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