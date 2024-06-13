110 угод: в Україні підсумували Конференцію з відновлення

Під час міжнародної Конференції з відновлення України, яка пройшла у Берліні 11-12 червня, були підписані та анонсовані міжнародні угоди та допомога на понад 16 мільярдів євро. Такі підсумки у середу, 12 червня, оприлюднила пресслужба міністерства економіки України.

За словами першої віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки України Юлії Свириденко, головними акцентами конференції стали відновлення української енергетики, розвиток оборонно-промислового комплексу, залучення інвестицій, розвиток експорту та створення умов для повернення українців.

Загалом, зазначила вона, під час конференції було укладено 110 міжнародних угод. "За кількістю та масштабністю укладених бізнесових угод під час конференції, ми бачимо, що наші партнери готові вкладати гроші в український бізнес, виходити на український ринок", - заявила Свириденко.

Першою чергою вона відзначила угоди в енергетичній сфері. "Маємо вже низку компаній, які готові заходити на український ринок й допоможуть у перспективі побудувати 1 ГВт генеруючих потужностей. Обсяг потенційних інвестицій може скласти 500-700 мільйонів євро", - наголосила міністерка економіки.

Також Свириденко вказала на підписання перших гарантійних та грантових угод на 1,4 мільярда євро в рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility, оголошення пакета підтримки української енергетики від США на 824 мільйони доларів, створення Альянсу стійкості малого і середнього бізнесу на з зобов'язанніми на сім мільярдів євро та проєкт Skills Alliance на понад 700 ммільйонів євро.

Серед важливих угод Мінекономіки відзначає дофінансування проєктів гуманітарного розмінування на 35 мільйонів доларів, 14 угод між українськими та німецькими і міжнародними бізнес-партнерами на понад 560 мільйонів євро, угоди про страхування ризиків на понад 350 мільйонів доларів.

Крім цього, на конференції міністерство представило інвестиційний гайд, до якого включили 95 інвестиційних проєктів, що потребують близько 27 мільярдів доларів фінансування. А також - євроінтеграційні документи, зокрема, Стратегію розвитку малого та середнього бізнесу та Національний план з енергетики та клімату, йдеться у повідомленні.

Також мінекономіки заявило про початок роботи Консультативної ради бізнесу, яка допомагатиме покращити інвестиційний клімат в Україні. До її складу увійшли майже два десятки керівників провідних світових компаній та бізнес-асоціацій з різних країн.