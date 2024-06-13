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Виторг роздрібних мереж зріс на другий рік великої війни на 30% і перевищив показники 2021 року
23:45 12.06.2024 |
Українські ритейлери за підсумками 2024 року збільшили виторг на 30%, або на 380 млрд грн, - до 1,54 трильйона гривень.
Про це свідчать дані дослідження ринку роздрібної торгівлі України, проведеного Асоціацією ритейлерів України спільно із компанією YouControl, передає галузеве видання RAU.
"Попри надскладні умови український ритейл не тільки вистояв, відновив свої обороти, але й зміг перевершити довоєнні показники. Так, статистика свідчить, що в 2021 році виторг мереж складав 1,44 трлн грн, в 2022-му впав до 1,16 трлн грн. Проте в 2023 році цей показник досяг відмітки у 1,54 трлн грн, тобто на 30% більше, ніж у 2022-му та на 100 млрд грн перевершив довоєнні обороти галузі", - зауважують автори дослідження.
Рейтинг секторів ритейлу, які отримали найбільший виторг у 2023 році:
* оператори FMCG (магазини продуктів та товарів масового споживання) - 491,5 млрд грн;
* мережі АЗС - 203 млрд грн);
* магазини DIY (господарчі та будівельні товари) - 73,8 млрд грн;
* магазини техніки та електроніки - 68,2 млрд грн;
* непродуктові оператори - 63,4 млрд грн;
* аптечні мережі - 41 млрд грн;
* мережі одягу та взуття - 16,8 млрд грн;
* інші ритейлери - 850 млн грн.
Перші три місця за виторгом займають "АТБ", "Сільпо" та "Епіцентр".
"Власне, половина найбільших за оборотом компаній ритейлу (10 компаній) - це FMCG оператори, серед яких є як великі міжнародні гравці на кшталт Metro чи "Auchan Україна", так і локальні гравці як "Файно-маркет", - зазначають автори дослідження.
Як повідомлялося, на початку року через зменшення дитячого ринку та падіння народжуваності в Україні припинили роботу два великі інтернет-магазини дитячих товарів Panama.ua і Pampik.ua, які контролювала інвесткомпанія Dragon Capital Томаша Фіали.
За даними Мінсоцполітики, народжуваність в Україні після початку повномасштабної війни впала з 1,2 до 0,9 дитини на одну жінку, для забезпечення природного відтворення населення цей показник має становити мінімум 2,2.
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