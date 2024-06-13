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Україна готова стати членом ОЕСР: в організації розповіли, що для цього потрібно
23:07 12.06.2024 |
Приєднання України до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) стане свідченням політичної відданості спільноті країн-однодумців, демократичним цінностям та правам людини.
Про це керівник управління з питань фінансів та підприємництва Організації економічного співробітництва та розвитку (DAF/OECD) Ніколя Піно сказав на сесії «Ефективна боротьба з корупцією - забезпечення надійного середовища та визначення подальших кроків для успішного впровадження реформ» в межах Міжнародної конференції з питань відновлення України у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Україна висловила свою готовність стати членом ОЕСР. Щоб це зробити, потрібно пройти шлях приєднання до Конвенції ОЕСР проти хабарництва. Членство в ОЕСР для України - це спосіб засвідчити свою політичну відданість спільноті країн-однодумців, які віддані демократичним цінностям, правам людини, належній державній політиці та, звичайно, доброчесності", - сказав Піно.
За його словами, у разі приєднання, Україна стане суб'єктом регулярної оцінки своєї антикорупційної політики, що також стосуватиметься функціонування судової та правоохоронної систем загалом.
"Це дуже сильний каталізатор для змін і для реформ, над якими українські колеги зараз дуже наполегливо працюють", - додав Піно.
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