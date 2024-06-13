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Імпорт товарів в Україну перевищив експорт з початку року на $11 мільярдів
23:04 12.06.2024 |
За п'ять місяців 2024 року товарообіг України становив 44,3 млрд дол. США.
Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України, передає Укрінформ.
«Протягом січня - травня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму 27,5 млрд дол., а експортували - на 16,8 млрд дол.», - ідеться в повідомленні.
При цьому оподаткований імпорт становив 80% загальних обсягів - на 23,7 млрд дол. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту становило 0,50 дол./кг, що на 10% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Найбільше у зазначений період було імпортовано машин, устаткування та транспорту - на 9,4 млрд дол. (при митному оформленні цих товарів до бюджету сплачено 69,2 млрд грн, або 31% надходжень митних платежів); продукції хімічної промисловості - на 5,1 млрд дол. (36,8 млрд грн, 16% надходжень); паливно-енергетичних товарів - на 3,4 млрд дол. (54,6 млрд грн, 24%).
У Держмитслужбі назвали країни, з яких найбільше імпортували товарів до України. Це Китай - 5,3 млрд дол., Польща - 2,9 млрд дол. та Німеччина - 2,2 млрд дол.
До трійки провідних позицій експорту з України товарів увійшли продовольчі товари - на 10,8 млрд дол., метали та вироби з них - на 1,8 млрд дол., мінеральні продукти - на 1,6 млрд дол. При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 128 млн грн.
Експортували з України найбільше до Польщі - на 1,7 млрд дол., Китаю - на 1,4 млрд дол., Іспанії - на 1,4 млрд дол.
Як повідомлялося, обсяг експорту товарів з України у травні становив 12,2 млн т у фізичному та 3,34 млрд дол. - у грошовому вимірі.
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