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Автозаповнення декларацій стартує в жовтні 2024 року
16:36 12.06.2024 |
Процес автозаповнення декларацій про доходи чиновників запустять у жовтні 2024 року, що суттєво полегшить роботу і тим, хто заповнює декларації, і тим, хто перевіряє їх, зазначає голова Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик.
"Наразі ми працюємо над процесом автозаповнення декларацій. Думаю, що в жовтні ми його вже запустимо, і кожен, хто подає декларації, зможе обрати опцію автозаповнення приблизно 70% рядків декларації", - розповів Павлущик на Конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні в середу.
Він наголосив: "Думаю, що це добре для тих, хто подає декларації, і добре для нас, тому що ми не витрачатимемо багато часу і ресурсів на перевірку інформації, яка вже є в державі, і на виявлення помилок".
Голова НАЗК також повідомив про необхідність розроблення нової антикорупційної програми на період 2026-2030 років.
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