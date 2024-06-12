Гральний бізнес цьогоріч вже сплатив ₴7,38 мільярда податків та зборів

У січні - травні 2024 року до бюджету надійшло 7,38 млрд грн податків та зборів від організаторів азартних ігор.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

«По податковим надходженням з грального бізнесу... За перші п'ять місяців року в бюджет надійшло 7,38 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Депутат зауважив, що у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження зросли втричі, з 2022 роком - у 38 раз, а з 2021 - в 101 раз більше надійшло коштів до бюджету.

Збільшення відрахувань відбулося, як підкреслив Железняк, навіть «при тому що були позбавлені ліцензії деякі оператори і досі є велика частина тіні».

Як повідомлялося, 24 квітня 2024 року Верховна Рада України прийняла за основу доопрацьований законопроєкт №9256-д, яким посилюється контроль за діяльністю організаторів азартних ігор та лотерей.