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Українські морські порти у травні збільшили вантажообіг вдвічі
14:51 12.06.2024 |
Українські порти в травні перевалили 8,26 млн тонн вантажів, з яких 6,7 млн тонн перевалено в чорноморських портах, випливає з повідомлення Адміністрації морських портів (АМПУ) в середу.
"За підсумками травня 2024 року 8 млн 265 тис. т. вантажів оброблено морськими портами України, що майже в два рази перевищує аналогічний показник 2023 року", - ідеться в повідомленні АМПУ на фейсбук-сторінці.
Водночас у травні вантажообіг через Український морський коридор склав 6,7 млн тонн, з яких 4,5 млн тонн - продукція українських аграріїв.
За номенклатурою лідирували зернові та рудні вантажі - 5,3 млн тонн проти 3,5 млн тонн у 2023 році та 1,5 млн тонн проти 241 тис. тонн відповідно.
Раніше повідомлялося, що за підсумками січня-травня 2024 року морські порти України перевалили 45,8 млн тонн вантажів, що майже вдвічі більше, ніж торік.
За 10 місяців функціонування "морського коридору" цим маршрутом експортовано 50 млн тонн вантажів.
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