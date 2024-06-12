Українські морські порти у травні збільшили вантажообіг вдвічі

Українські порти в травні перевалили 8,26 млн тонн вантажів, з яких 6,7 млн тонн перевалено в чорноморських портах, випливає з повідомлення Адміністрації морських портів (АМПУ) в середу.

"За підсумками травня 2024 року 8 млн 265 тис. т. вантажів оброблено морськими портами України, що майже в два рази перевищує аналогічний показник 2023 року", - ідеться в повідомленні АМПУ на фейсбук-сторінці.

Водночас у травні вантажообіг через Український морський коридор склав 6,7 млн тонн, з яких 4,5 млн тонн - продукція українських аграріїв.

За номенклатурою лідирували зернові та рудні вантажі - 5,3 млн тонн проти 3,5 млн тонн у 2023 році та 1,5 млн тонн проти 241 тис. тонн відповідно.

Раніше повідомлялося, що за підсумками січня-травня 2024 року морські порти України перевалили 45,8 млн тонн вантажів, що майже вдвічі більше, ніж торік.

За 10 місяців функціонування "морського коридору" цим маршрутом експортовано 50 млн тонн вантажів.