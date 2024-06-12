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АНАЛІТИКА

Українські морські порти у травні збільшили вантажообіг вдвічі

14:51 12.06.2024 |

Економіка

 

Українські порти в травні перевалили 8,26 млн тонн вантажів, з яких 6,7 млн тонн перевалено в чорноморських портах, випливає з повідомлення Адміністрації морських портів (АМПУ) в середу.

"За підсумками травня 2024 року 8 млн 265 тис. т. вантажів оброблено морськими портами України, що майже в два рази перевищує аналогічний показник 2023 року", - ідеться в повідомленні АМПУ на фейсбук-сторінці.

Водночас у травні вантажообіг через Український морський коридор склав 6,7 млн тонн, з яких 4,5 млн тонн - продукція українських аграріїв.

За номенклатурою лідирували зернові та рудні вантажі - 5,3 млн тонн проти 3,5 млн тонн у 2023 році та 1,5 млн тонн проти 241 тис. тонн відповідно.

Раніше повідомлялося, що за підсумками січня-травня 2024 року морські порти України перевалили 45,8 млн тонн вантажів, що майже вдвічі більше, ніж торік.

За 10 місяців функціонування "морського коридору" цим маршрутом експортовано 50 млн тонн вантажів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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