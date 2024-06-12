Ukraine Facility: Єврокомісія прогнозує збільшення ВВП України на 6,2% при виконанні плану

У Єврокомісії прогнозують, що повне виконання Плану України для реалізації програми Ukraine Facility може призвести до збільшення ВВП України на 6,2%.

Про це заявила заступниця директора Української служби Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення (DG NEAR) Європейської Комісії Марлен Мадсен у виступі на Міжнародній конференції з відновлення України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Коли Єврокомісія оцінювала План України відповідно до критеріїв, ми побачили, що повна реалізація Плану може призвести до збільшення ВВП України на 6,2%. Безумовно, цим не можна нехтувати. Тож підбір та графік ключових реформ дуже важливі», - сказала Мадсен.

Коментуючи визначені в українському плані 69 реформ, вона зазначила, що ідея полягала в тому, аби виявити саме ті сфери, які можуть допомогти Україні швидко інтегруватися до ринку ЄС.

За словами Мадсен, у Єврокомісії також хочуть, щоб цей план дав українським органам влади розуміння, як працювати з донорами та на внутрішньоукраїнському рівні, щоб мати єдине розуміння зростання у коротко- та середньострокому вимірі.

«Це стане потужним інструментом, який допоможе впоратися з усіма запитами та умовами різних донорів, щоб уряд насправді був рушієм усіх процесів задля отримання економічного зростання якомога швидше», - акцентувала представниця Єврокомісії.

Вона також привернула увагу до того, що звіти про реформи, які містяться в Плані України, будуть координуватися із звітами про розширення ЄС.

«Що стосується цьогорічного звіту про розширення, ми також побачимо, як він координуватиметься з Планом України. З точки зору Єврокомісії, цей План є дуже успішним інструментом, щоб рухатися швидше в коротко- і середньостроковій перспективі і забезпечити подальшу інтеграцію в ЄС», - зазначила Мадсен.

Як повідомлялося, у макропрогнозі, оприлюдненому на Єврокомісії у травні, зазначається, що зростання економіки України цьогоріч сповільниться до 2,9% із подальшим прискоренням до 5,9% у 2025 році.

Європейський Союз 14 травня остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.

Уряд України 18 березня ухвалив План реформ для Ukraine Facility. Він визначає 69 реформ та 10 інвестицій, розбитих на 146 якісних та кількісних індикаторів. Ці реформи охоплюють 15 сфер, зокрема енергетику, сільське господарство, транспорт, "зелений" та цифровий перехід, людський капітал, а також державні підприємства, бізнес-середовище, державні фінанси та децентралізацію.