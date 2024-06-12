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АНАЛІТИКА

Ляшко оцінив відновлення медичної системи на наступне десятиліття у $14 мільярдів

13:38 12.06.2024 |

Економіка, Україна

 

Понад $14 млрд необхідні Україні у найближчі 10 років для відновлення медичної системи.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час панельної дискусії у межах Міжнародної конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference - URC2024) у Берліні.

"Ціна відновлення медичної сфери України після наслідків повномасштабної війни, які зафіксовані вже зараз, складає більше ніж $14 млрд на найближчі 10 років. Однак Росія намагається знищити не лише наші лікарні, а й руйнує наші "швидкі", аптеки, вивозить обладнання та ліки, вбиває наших медиків", - наголосив він.

За словами міністра, загальні втрати медичної сфери від війни становлять щонайменше $17,8 млрд. І для того, щоб наша медична система продовжувала функціонувати та розвиватись, додав Ляшко, підтримка міжнародних партнерів критично важлива.

Міністр охорони здоров'я нагадав, що за понад 27 місяців внаслідок атак ворога було пошкоджено 1618 обʼєктів медзакладів та ще 214 зруйновані повністю й відновленню не підлягають.

Найбільших втрат зазнали медзаклади Харківської, Донецької, Миколаївської, Київської, Чернігівської, Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. Наразі отримати вичерпну інформацію щодо ступеня руйнування лікарень на тимчасово окупованих територіях неможливо.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінив потребу України в інвестиціях на наступне десятиріччя у $30 мільярдів на рік.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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