Фінансові новини
- |
- 12.06.24
- |
- 15:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ляшко оцінив відновлення медичної системи на наступне десятиліття у $14 мільярдів
Понад $14 млрд необхідні Україні у найближчі 10 років для відновлення медичної системи.
Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час панельної дискусії у межах Міжнародної конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference - URC2024) у Берліні.
"Ціна відновлення медичної сфери України після наслідків повномасштабної війни, які зафіксовані вже зараз, складає більше ніж $14 млрд на найближчі 10 років. Однак Росія намагається знищити не лише наші лікарні, а й руйнує наші "швидкі", аптеки, вивозить обладнання та ліки, вбиває наших медиків", - наголосив він.
За словами міністра, загальні втрати медичної сфери від війни становлять щонайменше $17,8 млрд. І для того, щоб наша медична система продовжувала функціонувати та розвиватись, додав Ляшко, підтримка міжнародних партнерів критично важлива.
Міністр охорони здоров'я нагадав, що за понад 27 місяців внаслідок атак ворога було пошкоджено 1618 обʼєктів медзакладів та ще 214 зруйновані повністю й відновленню не підлягають.
Найбільших втрат зазнали медзаклади Харківської, Донецької, Миколаївської, Київської, Чернігівської, Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. Наразі отримати вичерпну інформацію щодо ступеня руйнування лікарень на тимчасово окупованих територіях неможливо.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінив потребу України в інвестиціях на наступне десятиріччя у $30 мільярдів на рік.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США надішлють Україні ще одну систему Patriot, - Associated Press
|Німеччина та союзники передадуть Україні 100 ракет для систем ППО Patriot
|Пріцкер - у Берліні: США надають Україні $824 мільйони на підтримку енергетики
|ЄС підписав перші угоди на 1,4 млрд євро у рамках Ukraine Facility
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українські морські порти у травні збільшили вантажообіг вдвічі
|Перший БМП Lynx вироблять в Україні до кінця року - Камишін
|Ukraine Facility: Єврокомісія прогнозує збільшення ВВП України на 6,2% при виконанні плану
|Обсяг перевезень вантажів у контейнерах за 5 міс. в Україні досяг найвищого значення за останні 7 років
|Країни ОПЕК+ у травні перевищили на 630 тис. б/д план із видобутку нафти з урахуванням добровільних скорочень - МЕА
|Комітет Ради підтримав законопроєкт про створення «клубу білого бізнесу»
Бізнес
|ChatGPT інтегрують в айфони. Що означає угода OpenAI та Apple?
|Apple Genmoji, «розумна Siri» та партнерство з OpenAI — штучний інтелект нарешті «приземлився» в Купертіно
|Apple анонсувала macOS 15 Sequoia з Apple Intelligence, дзеркальним відображенням iPhone та кросплатформною программою Passwords
|Apple анонсувала watchOS 11 — режим тренувань, нові функції здоров'я та інтерактивні сповіщення
|Apple анонсувала iOS 18 з новими можливостями кастомізації, оновленим Photos та ігровим режимом
|Поліція Нідерландів протестувала робота-собаку зі штучним інтелектом для рейду на нарколабораторії
|Аналітики: у травні хакери вкрали $575 млн і збільшили збитки від кібератак на 666%