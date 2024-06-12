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Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України на 2024 рік

23:55 11.06.2024 |

Економіка

Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України на 2024 рік

 

Світовий банк прогнозує зростання української економіки у 3,2% у 2024 році. Про це йдеться у червневому звіті банку Global Economic Prospects 2024.

У січневому звіті Світовий банк також прогнозував зростання ВВП України на рівні 3,2%.

Також банк зберіг прогноз зростання економіки України на 2025 рік у 6,5% із застереженням, що середній темп зростання у 2025-2026 роках буде на рівні 5,8%.

Цей прогноз є актуальним за умови, що активні бойові дії продовжаться протягом 2024 року, а потім стануть помірними, уточнюються у звіті.

"Відновлення залежатиме в першу чергу від розвитку російського вторгнення і, як очікується, підтримуватиметься збільшенням експорту та інвестиціями в реконструкцію", - зазначають у Світовому банку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: прогноз
 

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