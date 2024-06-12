Фінансові новини
- |
- 12.06.24
- |
- 02:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Мінекономіки представило 95 інвестпроєктів на Конференції з відновлення у Берліні
22:37 11.06.2024 |
Міністерство економіки України представило Інвестиційний гайд на Конференції з відновлення України у Берліні, в якому міститься інформація для інвесторів, експертів та аналітиків.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Укрінформ.
Інвестиційний гайд був підготовлений у співпраці з KSE Institute та за підтримки консультантів з великої четвірки. Документ містить детальний огляд ключових секторів - енергетики, транспорту та логістики, агропромислового комплексу, "зеленої" металургії, фармацевтичної галузі та медицини, критичних матеріалів, ІТ, а також приклади інвестиційних проєктів у вказаних секторах.
Документ також містить 95 інвестиційних проєктів, що потребують близько $27 млрд фінансування. До гайду було включено проєкти в різних секторах економіки, які представляють різні компанії (за розміром, формою власності, сферою діяльності).
"Щоб наздогнати країни ЄС за рівнем ВВП на душу населення, Україні потрібні інвестиції або передача технологій у розмірі $10-30 млрд на рік протягом наступного десятиліття. Війна не означає ембарго на інвестиції. У 2023 році іноземні інвестори вклали в економіку України $4,25 млрд, що перевищує обсяги 2016-2017 років. Ми маємо продовжувати збільшувати цей показник", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.
Як повідомлялося, сьогодні в Берліні за участю Президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Олафа Шольца відбувається Конференція з відновлення України - Ukraine Recovery Conference.
Участь у дводенному заході беруть понад 2 тисячі політиків, дипломатів, представників бізнесу, муніципалітетів, громадянського суспільства з різних країн тощо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пріцкер - у Берліні: США надають Україні $824 мільйони на підтримку енергетики
|ЄС підписав перші угоди на 1,4 млрд євро у рамках Ukraine Facility
|Україна отримала запевнення, що отримає гроші на 2024 рік. З 2025-м є питання
|Шольц пообіцяв поставки систем ППО і боєприпасів у найближчі «тижні та місяці»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України на 2024 рік
|Топова американська фірма AECOM допоможе Україні в відновленні ГЕС
|Графіки відключень у середу по всій Україні діятимуть з 15:00
|Кудрицький у Берліні: Нагальні потреби у новій генерації України становлять 5-6 ГВт
|Мінекономіки представило 95 інвестпроєктів на Конференції з відновлення у Берліні
|Мінфін розмістив ОВДП на понад ₴11,3 мільярда
Бізнес
|Apple анонсувала watchOS 11 — режим тренувань, нові функції здоров'я та інтерактивні сповіщення
|Apple анонсувала iOS 18 з новими можливостями кастомізації, оновленим Photos та ігровим режимом
|Поліція Нідерландів протестувала робота-собаку зі штучним інтелектом для рейду на нарколабораторії
|Аналітики: у травні хакери вкрали $575 млн і збільшили збитки від кібератак на 666%
|Китайські вчені розробили першу в світі електронну шкіру
|Samsung дозволить перевіряти час за допомогою подвійного дотику до задньої панелі
|Акціонерів Tesla застерігають, що Ілон Маск може піти з компанії, якщо вони не заплатять йому $56 мільярдів