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Мінекономіки представило 95 інвестпроєктів на Конференції з відновлення у Берліні

22:37 11.06.2024 |

Економіка

Мінекономіки представило 95 інвестпроєктів на Конференції з відновлення у Берліні

 

Міністерство економіки України представило Інвестиційний гайд на Конференції з відновлення України у Берліні, в якому міститься інформація для інвесторів, експертів та аналітиків.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Укрінформ.

Інвестиційний гайд був підготовлений у співпраці з KSE Institute та за підтримки консультантів з великої четвірки. Документ містить детальний огляд ключових секторів - енергетики, транспорту та логістики, агропромислового комплексу, "зеленої" металургії, фармацевтичної галузі та медицини, критичних матеріалів, ІТ, а також приклади інвестиційних проєктів у вказаних секторах.

Документ також містить 95 інвестиційних проєктів, що потребують близько $27 млрд фінансування. До гайду було включено проєкти в різних секторах економіки, які представляють різні компанії (за розміром, формою власності, сферою діяльності).

"Щоб наздогнати країни ЄС за рівнем ВВП на душу населення, Україні потрібні інвестиції або передача технологій у розмірі $10-30 млрд на рік протягом наступного десятиліття. Війна не означає ембарго на інвестиції. У 2023 році іноземні інвестори вклали в економіку України $4,25 млрд, що перевищує обсяги 2016-2017 років. Ми маємо продовжувати збільшувати цей показник", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Як повідомлялося, сьогодні в Берліні за участю Президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Олафа Шольца відбувається Конференція з відновлення України - Ukraine Recovery Conference.

Участь у дводенному заході беруть понад 2 тисячі політиків, дипломатів, представників бізнесу, муніципалітетів, громадянського суспільства з різних країн тощо.
 

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