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Італія виділить 140 млн євро на українську інфраструктуру
17:06 11.06.2024 |
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні завив, що Італійська Республіка готова спрямувати новий пакет військової допомоги з посиленням протиповітряної для України та погодила новий пакет на 140 мільйонів євро на заходи з розвитку української інфраструктури.
"Я повністю згоден із Дмитром (Кулебою - ІФ-У), коли він каже, що першочергова стратегія для відновлення, для реконструкції - це захист української інфраструктури, українських будівель за допомогою системи протиповітряної оборони. І тому я хочу повідомити вам, що Італія готова відправити новий військовий пакет із SAMP/T для протиповітряної оборони України", - сказав він на панельній сесії "Об'єднані в обороні. Об'єднані в оновленні. Сильніші разом" на полях конференції з відновлення України в Берліні у вівторок.
Міністр також наголосив, що Італія готова не тільки до військової допомоги Україні, а й надавати підтримку в інших різних секторах.
"Є й друга новина. Новий пакет на 140 мільйонів євро для заходів щодо інфраструктури, щодо залізниці, охорони здоров'я, агропродовольчого сектору, гуманітарного сектору, а також із розмінування. Це нове, останнє рішення італійського уряду", - поінформував Таяні.
Він також нагадав, що про виділені 45 мільйонів євро на відновлення історичного центру Одеси.
"Сьогодні ми підписали меморандум з українським урядом про нашу співпрацю в цих дуже важливих секторах. Також культурний рівень, я хочу акцентувати на цьому моменті, тому що для Італії важливо підтримати реконструкцію собору (в Одесі - ІФ-У). Це частина ЮНЕСКО", - зазначив він.
Глава МЗС Італії додав, що "культурна спадщина дуже важлива, тому що Україна - частина Європи".
Крім того, міністр наголосив, що Італія готова інвестувати в Україну.
"Розраховуйте на нас, розраховуйте на Італію", - сказав Таяні.
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