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АНАЛІТИКА

СБ мобілізував $42 млрд на підтримку бюджету України

 

Світовий банк разом із партнерами й донорами у рамках ініціативи PEACE мобілізував на підтримку України 42 мільярди доларів, із яких уже передав у вигляді траншів понад 38 мільярдів. Про це на Конференції з відновлення України в Берліні у вівторок, 11 червня, заявила керуюча директорка з операційної діяльності Світового банку Анна Б'єрде.

За її словами, СБ вважає своїм головним завданням підтримувати функціонування українського уряду, щоб в умовах війни держава продовжувала надавати громадянам державні послуги.

"Разом із українським урядом ми заснували платформу PEACE, яка займається підтримкою бюджету України, аби держава могла виконувати свої основні функції - чи то буде зарплата вчителям, видатки на охорону здоров'я, соціальну сферу, допомогу внутрішньо переміщеним особам тощо", - пояснила Б'єрде. Вона додала, що в Україні СБ загалом надає фінансову підтримку 10 категоріям бюджетних статей.

За її словами, СБ також допомагає Україні залучати інвестиції у різні сектори, оцінювати збитки від російської агресії, які згідно з останнім звітом у лютому перевищили 486 мільярдів доларів, та прогнозувати перспективи української економіки.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозував, що Україна на 2024 рік потребує 42 мільярди доларів бюджетної підтримки. 11 червня глава уряду України Денис Шмигаль заявив, що нині дефіцит українського бюджету становить близько 20 відсотків ВВП і наголосив, що системна фінансова підтримка з боку партнерів критично важлива, аби Україна могла продовжувати боротися і направляти внутрішні ресурси на оборону.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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