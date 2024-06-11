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Skills Alliance: Україна та майже 50 країн заснували проєкт для перекваліфікації 180 тисяч українців за три роки
16:33 11.06.2024 |
Уряди України, Німеччини та майже 50 країн, донорів, міжнародних партнерів та представників бізнес-спільноти створили Skills Alliance. Проєкт дасть можливість перекваліфікації чи кваліфікації понад 180 000 людей протягом наступних трьох років.
Як повідомляє прессллужба Міністерства економіки, у найближчі три роки на ці потреби планують виділити 700 млн євро.
Зазначається, що наразі на ринку праці в Україні спостерігається структурне безробіття. Воно особливо відчутне у секторах, які необхідні для відновлення та реконструкції, таких як будівництво, транспорт, ІТ, інженерія та охорона здоров'я.
"Для розв'язання цих проблем і щоб забезпечити достатню кількість кваліфікованих працівників, був створений цей Альянс. Він передовсім спрямований на навчання молоді, внутрішньо переміщених осіб та жінок. Першочергово навчання буде спрямоване на українців всередині країни. Та доступ до нього матимуть і українці, які мешкають за кордоном", - пояснили у відомстві.
Skills Alliance об'єднує різні ініціативи та зміцнює співпрацю між Україною та членами Альянсу. Як приклад наводять ініціативу Skills4Recovery, яка фінансується спільно ЄС, Німеччиною, Естонією та Польщею.
Skills4Recovery пропонує навчання для внутрішньо переміщених осіб, молоді, ветеранів та вразливих груп, з особливим акцентом на такі галузі як будівництво, логістика, сільське господарство, послуги та виробництво. Міжнародні та українські бізнеси є ключовими партнерами Skills Alliance, адже саме вони найматимуть кваліфікованих працівників для відновлення України.
Ініціатива Skills Alliance реалізується в рамках механізму Ukraine Facility, який, серед іншого, включає реформи, спрямовані на покращення професійно-технічної освіти, навчання та доступу до програм швидкого підвищення кваліфікації.
Як повідомлялося, через масовий виїзд українців за кордон та мобілізацію більшість роботодавців в Україні зіткнулися з дефіцитом кадрів.
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