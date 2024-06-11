Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) забезпечить кредит на EUR100 млн для відновлення українських громад, повідомила президентка ЄІБ Надія Кальвіно в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У Берліні ЄІБ і Україна також уклали кредитну угоду на суму EUR100 млн для відновлення українських міст і громад, які постраждали від війни. Для ремонту та будівництва шкіл, дитячих садочків, лікарень і місцевого транспорту, а також для забезпечення постачання необхідних і базових послуг, як-от чиста вода", - повідомила Кальвіно за підсумками конференції з відновлення України в Берліні у вівторок.

Вона наголосила, що, попри всі виклики, багато міст прагнуть відновитися і створити належні умови для життя громад, а відновлення за допомогою донорів лікарень і шкіл, соціальних послуг і відкриття бізнесів допоможуть їм у цьому.

"З 2014 року громада за громадою ми (проєкти із залучення коштів ЄІБ - ІФ-У) відновили понад 100 шкіл, лікарень, водоочисних станцій. Іще понад двісті проєктів наразі перебувають на різних етапах будівництва. Це результат нашого партнерства з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерством фінансів, нашими партнерами з Європейського Союзу, регіональними та місцевими органами влади, а також Програмою розвитку ООН, з якими ми налагодили ефективну співпрацю. Лише два тижні тому ми завершили відновлення школи в Привовчанському на Дніпропетровщині, а наступного місяця відкриваємо відновлений об'єкт водопостачання в Бучі", - навела приклади допомоги Кальвіно.

Після укладення в Берліні у вівторок нової угоди Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури оголосить конкурси з відбору проєктів, громади зможуть подавати свої заявки на відновлення закладів охорони здоров'я та освіти, соціального житла, укриттів, об'єктів водного господарства.

"Проєкти відбираються за прозорими критеріями та мають на меті покрити звільнені території, які є близькими до зон бойових дій або районів із великою кількістю переміщених осіб. Звісно, я хочу наголосити, що коли ми будуємо та ремонтуємо, ми відновлюємо краще за попередній варіант, використовуючи більш стійкі конструкції, враховуючи заходи з енергоефективності та більш сучасну інфраструктуру зокрема", - сказала Кальвіно.

Вона наголосила також на важливості для запуску цих проєктів розвитку технічного потенціалу та співпраці з українськими партнерами.

"Тому консультаційний пакет, який ми також підписали сьогодні, такий важливий. Ми розширюємо в Україні провідну консультаційну програму ЄС, відому як JASPERS, щоб забезпечити максимально ефективне використання ресурсів", - повідомила Кальвіно.