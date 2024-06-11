Група ЄІБ планує дві програми допомоги у вирішенні питання відновлення житлового фонду

Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) планує дві програми допомоги у вирішенні питання відновлення житлового фонду України, повідомила президентка ЄІБ Надія Кальвіно в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Програми із забезпечення житлом в Україні надзвичайно важливі. Тому Група ЄІБ має намір допомогти вирішити ці питання за допомогою двох спеціальних ініціатив. Перша з них зосереджена на ремонті багатоквартирних будинків, пошкоджених унаслідок війни, з акцентом на заходи з енергоефективності та бюджетом у EUR230 млн. Друга ініціатива спрямована на розроблення та фінансування доступного житла в Україні. Ми працюємо з нашими українськими партнерами, щоб допомогти розробити житлову політику, зокрема, для сектору доступного житла, яка відображає найкращі європейські практики", - повідомила Кальвіно за підсумками Конференції з відновлення України в Берліні у вівторок.

Вона повідомила, що створення доступного житла фінансуватиметься за допомогою кредитної програми на суму EUR200 млн і великих грантових ресурсів, наданих Європейською Комісією.

"Це пілотний проєкт, який надалі призведе до масштабних проєктів для державного житлового сектору, де ми використовуватимемо успішні моделі, що застосовуються в багатьох державах-членах ЄС", - зазначила Кальвіно.