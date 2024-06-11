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АНАЛІТИКА

ЄС створює програму підтримки інвестицій в Україну на €1,4 мільярда

 

ЄС надає Україні фінансову допомогу в рамках бюджетного Українського фонду на €50 млрд, і водночас разом із партнерськими європейськими банками створює фінансову програму на €1,4 млрд для приваблення в Україну зовнішніх капітальних інвестицій.

Про це сьогодні у Берліні під час конференції з відновлення України заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Тут, у Берліні ми підписуємо першу угоду вартістю у 1,4 мільярда євро з нашими банками-партнерами, щоб привабити інвестиції в Україну з нашого приватного сектору. Ми також розпочнемо цілеспрямовану підтримку для капітальних інвестицій в Україну. Таким чином ми, ЄС, допоможемо їм (інвесторам) усунути деякі ризики, що асоційовані із капітальними інвестиціями», - зазначила президентка Єврокомісії.

Вона наголосила, що метою таких зусиль є покращити доступ до фінансування українського бізнесу, особливо у вимірі інвестицій у малі та середні підприємства, а також у «стартапи», які можуть допомогти модернізувати економіку України, зокрема, в таких сферах як IT та цифровізація, поновлювальна енергетика та виробництво критичних сировинних матеріалів.

«Ми розпочнемо із пілотних проєктів для вирішення найбільш нагальних потреб, ці проєкти можуть бути з часом розширені. Я знаю, що бізнес-спільнота хотіла б збільшити свої внески. Разом, ми можемо мобілізувати фінансову міць для того, щоб допомогти Україні чинити спротив (агресії - ред.) та відновлюватися», - підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що Український фонд в обсязі 50 мільярдів євро, що був створений в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки, підкріплений ґрунтовним планом реформ та інвестицій, що був представлений урядом України, і цей план вже реалізується. В рамках Українського фонду Україна вже отримала від ЄС 6 мільярдів євро.

Як повідомлялося, сьогодні у Берліні відбувається міжнародна конференція з відновлення України, в якій беруть участь лідери кількох європейських країн, керівники зовнішньополітичних відомств, представники європейського бізнесу та промисловості. До учасників конференції звернувся Президент України Володимир Зеленський.
Ключові теги: ЄС
 

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