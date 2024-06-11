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АНАЛІТИКА

Україна отримає від ЄС 1,9 мільярда євро фінансової підтримки до кінця червня

 

Європейський Союз у червні виділить Україні 1,9 млрд євро фінансової підтримки за програмою Ukraine Facility.

Про це на Конференції з відновлення України в Берліні оголосила глава Єврокомісії Урсула фон де Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, кошти будуть виділені до кінця місяця.

"Сьогодні я також можу оголосити, що до кінця цього місяця ми надамо Україні додаткові 1,9 мільярда євро з нашого Українського механізму фінансування. Це пов'язано з комплексною стратегією реформ та інвестицій, яку схвалила Україна. Вона називається "Український план".

"Український план" включає, наприклад, реформування сектору правосуддя та антикорупційну реформу.", - скала фон дер Ляєн.

"Український план" є основою для того, щоб зробити Україну привабливою для бізнесу та інвесторів та наближає Україну до Європейського Союзу, додала вона.

Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом щодо так званого Ukraine Facility Plan, який визначає зобов'язання з реформ на період до 2027 року, 6 червня.

20 березня Єврокомісія переказала Україні перший транш з Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро.

Ключові теги: ЄС
 

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