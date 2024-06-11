Індекс самопочуття українського ритейлу в травні знизився до 28,7 - УРТЦ

Індекс самопочуття ритейлу (RWBI) знизився з 29,7 у квітні 2024 року до 28,7 у травні 2024 року, повідомили у пресслужбі Української ради торгових центрів (УРТЦ).

Уточнюється, що рік тому, у травні 2023 р., RWBI становив 28,6 пункту. Різке, на один пункт, зниження індексу в травні 2024 року в УРТЦ пояснили низкою негативних чинників, а саме наступом російських військ на Харківщині, суттєвим збільшенням кількості тривог порівняно з минулим місяцем та новими ударами по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Як повідомлялося, травень 2024 року став рекордним за останні два роки за тривалістю вимушеного простою: середньозважений час простою торговельного центру лише через повітряні тривоги становив 4,5 робочого дня.

Індекс самопочуття ритейлу (Retail Well-Being Index - скорочено RWBI) розроблений у 2020 році УРТЦ, дає змогу в динаміці відстежувати рівень самопочуття ритейлу, з огляду на такі показники, як відвідуваність торговельних центрів, вакантність площ у ТЦ і рівень ставок оренди. RWBI відстежується із серпня 2021 року.

Заснована у 2020 році УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компаній, пов'язаних із будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.