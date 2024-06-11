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З початку року обсяг білих операцій в торгівлі зріс на 16%
08:53 11.06.2024 |
В травні 2024 року обсяг операцій, облікованих через РРОЮ, зріс до 359,8 млрд грн. за місяць, щоденно це 11,6 млрд.
Про це повідомив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев.
За його інформацією, кількість чеків зросла до 815 млн.шт. (або 26,3 млн на день).
"Також стабільно щомісячно зростає і кількість зареєстрованих РРО/ПРРО, їх кількість у травні 2024 зросла до 898 тис.
Таким чином, з початку року місячний обсяг білих операцій зріс на 16 %, що прямо свідчить про детінізацію економіки", - розповів Гетманцев.
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