Керівники McDonald's, Siemens Energy, Lloyd's, Genesis, Inditex, Egis увійшли до нової Консультативної ради бізнесу для інвестицій в Україну

Представники провідних світових компаній і бізнес-асоціацій зі США, Канади, Великої Британії, Норвегії, країн ЄС та України, зацікавлені інвестувати в українську економіку, створили Консультативну раду бізнесу (Business Advisory Council, BAC), ідеться в повідомленні Мінекономіки ввечері в понеділок.

"Я впевнена, що BAC сприятиме реалізації конкретних інвестиційних проєктів. Ми очікуємо, що BAC дасть рекомендації про те, що можна зробити для збільшення інвестицій в Україну вже зараз", - прокоментувала створення ради перший віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, Україна також розраховує на рекомендації щодо того, як інтегрувати країну в глобальні ланцюжки постачань, допомогти українським компаніям вийти на світові ринки та що країна може зробити для пришвидшення інвестицій у пріоритетні сектори, такі як енергетика.

Уточнюється, що до складу Консультативної ради бізнесу увійшли майже два десятки керівників провідних світових компаній та бізнес-асоціацій з різних країн - США, Канади, Великої Британії, Норвегії, країн ЄС та України. Зокрема серед них такі, як McDonald's, Siemens Energy, Kawasaki Heavy Industries та Lloyd's of London, Genesis, Northrop Grumman International, Orange Polska, Inditex, Canadian Imperial Bank of Commerce, Egis, Confindustria, VNO-NCW, Конфедерація промисловості та роботодавців Нідерландів, Норвезька конфедерація підприємств, Business Sweden.

«Конкретні галузі, в яких ми просимо раду бізнес-консультантів надати нам допомогу, включають: узгодження сприйняття ризиків інвесторами з реальним станом справ в Україні; міркування щодо сприяння глибшій інтеграції українських підприємств у глобальні ланцюжки постачань; керівництво зі стратегій розширення доступу українського бізнесу до глобальних ринків; потенціал для співробітництва у відновленні та модернізації енергетичної інфраструктури України, особливо з акцентом на розподілені, зелені енергетичні рішення», - додає

Перше засідання Консультативної ради бізнесу відбулося в рамках Міжнародної конференції з відновлення України URC-2024 у Берліні в понеділок.

"Для нас важливо змінити сприйняття України інвесторами. Попри вторгнення чимало компаній інвестують в Україну. Звісно, бізнес стикається з проблемами. Наша мета, спільно з учасниками Business Advisory Council, напрацьовувати шляхи подолання перешкод, з якими стикаються інвестори, які хочуть вийти на український ринок", - підсумувала Свириденко.

Як повідомлялося, раніше в Україні було також створено Національну інвестиційну раду при президентові України, до якої входять як представники української влади, так і керівники найбільших міжнародних компаній, таких як POSCO, Unilever, PGNiG, VEON, Turkcell, DP World, Metro, Engie, Cargill, Louis Dreyfus. Востаннє його склад оновлювали в січні 2022 року ще до повномасштабного вторгнення РФ.